США и Словакия высказались против "Северного потока-2"
Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток — 2" . Об этом говорится в совместном заявлении президента США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини, принятом 3 мая по итогам переговоров в Вашингтоне.
"Мы вновь заявляем о своем неприятии использования энергетических проектов в качестве геополитического оружия, включая Nord Stream 2", - говорится в документе.
Также главы США и Словакии подчеркнул, что считают энергетическую безопасность основополагающей для безопасности национальной, и высказались за сохранение санкций в отношении России "до полного выполнения минских соглашений", передает РИА Новости.
"Мы по-прежнему твердо поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и энергетическую безопасность Украины, в том числе через словацкие реверсные поставки газа на Украину", - заявили Трамп и Пеллегрини.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году.
Как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу посол США в Германии Ричард Гренелл вновь пригрозил немецким компаниям введением санкций за участие в реализации этого проекта.
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».
ИСТОЧНИК KP.RU