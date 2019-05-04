США и Словакия высказались против "Северного потока-2"

СЕГОДНЯ 00:38 2019-05-04T01:03:12+03:00

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Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток — 2" . Об этом говорится в совместном заявлении президента США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини, принятом 3 мая по итогам переговоров в Вашингтоне.

"Мы вновь заявляем о своем неприятии использования энергетических проектов в качестве геополитического оружия, включая Nord Stream 2", - говорится в документе.

Также главы США и Словакии подчеркнул, что считают энергетическую безопасность основополагающей для безопасности национальной, и высказались за сохранение санкций в отношении России "до полного выполнения минских соглашений", передает РИА Новости.

"Мы по-прежнему твердо поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и энергетическую безопасность Украины, в том числе через словацкие реверсные поставки газа на Украину", - заявили Трамп и Пеллегрини.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году.

Как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу посол США в Германии Ричард Гренелл вновь пригрозил немецким компаниям введением санкций за участие в реализации этого проекта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU