2019-05-03T18:28:29+03:00
Политика

Посол США вновь пригрозил Германии санкциями за «Северный поток — 2»

Ричард Гренелл считает, что российский газ сделает европейские страны зависимыми
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Посол США в ФРГ Ричард ГренеллПосол США в ФРГ Ричард ГренеллФото: REUTERS
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Посол США в Германии Ричард Гренелл вновь пригрозил немецким компаниям введением санкций за участие в реализации проекта "Северный поток - 2". Дипломат считает, что новый газопровод лишь поставит европейские страны в зависимость от российского топлива.

"С американской точки зрения, этот газопровод не только транспортирует газ, но и имеет высокий санкционный риск", - сказал посол в интервью журналу Focus,

Сайт kp.ru писал о том, что в январе этого года Гренелл уже пытался переубедить немецких бизнесменов, при этом вместо доводов он перешел к угрозам. Многие компании тогда получили письма от американского дипломата, в которых тот обещал ввести в их отношении санкции за поддержку "Северного потока-2". Сами предприниматели восприняли такой шаг, как шантаж. Посол же призвал расценивать его жест в качестве "ясного выражения политической позиции США".

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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