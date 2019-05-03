Посол США вновь пригрозил Германии санкциями за «Северный поток — 2»

СЕГОДНЯ 18:27 2019-05-03T18:28:29+03:00

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Посол США в Германии Ричард Гренелл вновь пригрозил немецким компаниям введением санкций за участие в реализации проекта "Северный поток - 2". Дипломат считает, что новый газопровод лишь поставит европейские страны в зависимость от российского топлива.

"С американской точки зрения, этот газопровод не только транспортирует газ, но и имеет высокий санкционный риск", - сказал посол в интервью журналу Focus,

Сайт kp.ru писал о том, что в январе этого года Гренелл уже пытался переубедить немецких бизнесменов, при этом вместо доводов он перешел к угрозам. Многие компании тогда получили письма от американского дипломата, в которых тот обещал ввести в их отношении санкции за поддержку "Северного потока-2". Сами предприниматели восприняли такой шаг, как шантаж. Посол же призвал расценивать его жест в качестве "ясного выражения политической позиции США".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU