Роспотребнадзор разработал рекомендации выбора овощей и фруктов

СЕГОДНЯ 08:09 2019-05-04T08:09:50+03:00

В ведомстве отметили, что при необходимости покупатель может требовать документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемой продукции

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Роспотребнадзор разработал и опубликовал рекомендации, как выбирать овощи и фрукты. Отмечается, что данную продукцию необходимо приобретать только в специально установленных местах у продавцов, которые строго соблюдают правила личной гигиены.

«Покупать плодоовощную продукцию, в том числе бахчевые культуры, следует только в установленных местах торговли, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. - Продавец (владелец) должен строго соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес (местонахождение), ФИО продавца».

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что продавец или владелец овощей и фруктов непременно должен содержать рабочее место, а также окружающую территорию в чистоте. При необходимости, как подчеркнули в ведомстве, покупатель может требовать документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемой продукции.

Покупая овощи, фрукты и ягоды, необходимо:

- обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта;

- следует отдавать предпочтение сезонным овощам и фрукта;

- следить за тем, чтобы не осуществлялась продажа овощей, бахчевых культур и фруктов с нарушением целостности кожуры.

Роспотребнадзор советует в целях профилактики инфекционных заболеваний придерживаться правил личной гигиены, соблюдать условия хранения фруктов, овощей, зелени и ягод, а также тщательно мыть плоды и зелень.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в преддверии майских праздников Роспотребнадзор рассказал, какое мясо нельзя брать на шашлык.

ИСТОЧНИК KP.RU