СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-04T10:00:29+03:00

На фабрике по производству пластика в США прогремел мощный взрыв. Фото: скрин с видео

В результате инцидента пострадали по меньшей мере четыре человека

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Мощный взрыв прогремел в городе Уокиган в штате Иллинойс Соединенных Штатов на фабрике по производству пластика. Об этом в субботу, 4 мая, сообщила пресс-служба шерифа штата.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, полицейские и медработники. О деталях инцидента не сообщается.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что дорога к предприятию усыпана неизвестными предметами, предположительно, элементами пластиковых изделий.

Последствия взрыва на фабрике в США.ЧП произошло в городе Уокиган

При этом, по данным газеты Chicago Tribune со ссылкой на представителя пожарного департамента города Стива Лензи, при взрыве пострадали по меньшей мере четыре человека. Всех пострадавших доставили в больницы.

Ранее сайт kp.ru писал, что мощный взрыв прогремел на заводе по производству стали компании Tata Steelworks в городе Порт-Толбот в Уэльсе. В результате инцидента пострадали два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU