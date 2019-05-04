В Совфеде РФ прокомментировали запуски ракет КНДР

СЕГОДНЯ 16:01 2019-05-04T16:09:04+03:00

Константин Косачев отметил, что силовое давление на Пхеньян или запугивание не пройдет

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что ракетными пусками Северная Корея демонстрирует, что силовое давление на Пхеньян или запугивание не пройдет.

- Пхеньян демонстрирует, что договариваться нужно непосредственно с ним, и вариант с силовым давлением или с запугиванием не пройдет. Хотелось бы, однако, увидеть и "пряник" от северокорейской стороны, - прокомментировал Косачев.

Он также отметил, что любые испытания в данной ситуации имеют скорее политический, чем военно-технический аспект, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, накануне Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи проинформировал, что КНДР провела пуск ракеты малой дальности. После стало известно, что были проведены несколько пусков, не используя слова "ракеты".

Более того, как стало известно, 17 апреля текущего года, Северная Корея испытала новые тактические управляемые ракеты с низкой высотой полета и малым радиусом действия. Об испытаниях некоего "нового оружия" сообщило тогда северокорейское агентство ЦТАК.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Белый дом пообещал следить за ситуацией с запуском ракеты в КНДР. Американские эксперты считают, что Северная Корея не обещала прекратить все испытания ракет.

ИСТОЧНИК KP.RU