2019-05-04T17:15:53+03:00
В мире

Во время ракетного обстрела из Газы была ранена израильтянка

На данный момент состояние 50-летней женщины оценивается как тяжелое
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Во время ракетного обстрела из Газы была ранена израильтянкаВо время ракетного обстрела из Газы была ранена израильтянкаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В результате ракетного обстрела из сектора Газа одного из населенных пунктов на юге Израиля была тяжело ранена 50-летняя местная жительница.

- С утра большое количество ракет было запущено по югу Израиля и городу Бейт-Шемеш. Врачи оказывают помощь 50-летней пострадавшей, состояние которой оценивается как тяжелое, - отметили в медицинской службе Magen David Adom.

Радикалы из сектора Газа с утра субботы, 4 мая, запустили по Израилю не менее 150 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО.

- С утра субботы было засечено более 150 запусков ракет по израильской территории из сектора Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватила десятки из них, - говорится в распространенном военными коммюнике.

Среди пораженных целей - тренировочные лагеря, наблюдательные посты, оружейные цеха, морская базу военного назначения и две пусковые установки для ракет. По данным местных СМИ, в результате этих ударов один палестинец погиб, еще восемь получили ранения.

Также сообщается, что сигналы ПВО дважды прозвучали в крупном городе Ашод на юге. А позже - в городе Бейт-Шемеш в центральной части еврейского государства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в субботу утром израильские военные засекли запуск ракет из сектора Газа. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Израильские военные за субботу засекли пуски 150 ракет из Сектора Газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США на аукционе продадут оригинальный костюм Дарта Вейдера
В Совфеде РФ прокомментировали запуски ракет КНДР
Казахстан спустя три года возобновил транзит газа из Туркмении в Россию
Зеленский заявил, что предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая
Лавров 5 мая проведет встречу со своим венесуэльским коллегой
Инфраструктура для освоения Аргунского месторождения урана в Забайкалье будет создана до конца года
«Добрый и талантливый»: Серж Горелый об участнике Stand Up Денисе Маловичко, погибшем в аварии на Кубани
Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за карантина
Более 4 млрд. руб. потратят на переселение жителей Сахалина из аварийного жилья в 2019 году
Мотопарад завершился в центре Москвы
Группа по расследованию преступлений Порошенко будет работать на Украине и за рубежом
Башенный кран упал на стройке жилого дома на западе Москвы
Туринское дерби закончилось дружбой: 1-1
Порошенко заявил о якобы превосходстве украинского паспорта над российским
Первая репетиция воздушной части Парада Победы состоялась в небе над Москвой
В Таиланде впервые почти за 70 лет короновали монарха