СЕГОДНЯ 16:49 2019-05-04T17:15:53+03:00

Во время ракетного обстрела из Газы была ранена израильтянка Фото: REUTERS

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В результате ракетного обстрела из сектора Газа одного из населенных пунктов на юге Израиля была тяжело ранена 50-летняя местная жительница.

- С утра большое количество ракет было запущено по югу Израиля и городу Бейт-Шемеш. Врачи оказывают помощь 50-летней пострадавшей, состояние которой оценивается как тяжелое, - отметили в медицинской службе Magen David Adom.

Радикалы из сектора Газа с утра субботы, 4 мая, запустили по Израилю не менее 150 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО.

- С утра субботы было засечено более 150 запусков ракет по израильской территории из сектора Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватила десятки из них, - говорится в распространенном военными коммюнике.

Среди пораженных целей - тренировочные лагеря, наблюдательные посты, оружейные цеха, морская базу военного назначения и две пусковые установки для ракет. По данным местных СМИ, в результате этих ударов один палестинец погиб, еще восемь получили ранения.

Также сообщается, что сигналы ПВО дважды прозвучали в крупном городе Ашод на юге. А позже - в городе Бейт-Шемеш в центральной части еврейского государства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в субботу утром израильские военные засекли запуск ракет из сектора Газа. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706787" frameborder="0"></iframe> Израильские военные за субботу засекли пуски 150 ракет из Сектора Газа.

ИСТОЧНИК KP.RU