2019-05-04T11:52:25+03:00
В мире

Израильские военные засекли запуск ракет из сектора Газа

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала
Марина ВЕНЦОВА
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Всего радикалы запустили в сторону Израиля более 50 ракетВсего радикалы запустили в сторону Израиля более 50 ракетФото: REUTERS
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Система израильской противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила десятки ракет, которые были запущены радикалами из сектора Газа в сторону Израиля. Всего по данным пресс-служба израильской армии, в субботу их было выпущено около 90.

"По состоянию на этот час из сектора Газа было выпущено 90 ракет по израильской территории, - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы. - Система ПВО "Железный купол" перехватила десятки из них".

Отмечается, что сирены воздушной тревоги сработали в городе Сдерот, а также на территории региональных советов Эшколь, Хоф-Ашкелон, Шаар ха-Негев и Сдот-Негев на юге страны.

В ответ на действия радикалов танки армии Израиля атаковали несколько военных постов, принадлежащих террористической организации ХАМАС. Кроме того, самолеты израильских вооруженных сил также нанесли удары по двум пусковым установкам для ракет.

Палестинские радикалы, как ранее писал сайт kp.ru, 3 мая, в пятницу, обстреляли позиции израильской армии из южной части сектора Газа, в результате чего двое военнослужащих получили ранения.

Напомним, боевики палестинского движения довольно часто обмениваются ударами с израильской стороной. Речь идет как об авианалетах, так и о танковых обстрелах.

Израильская ракета "воздух-земля" Rampage.

ИСТОЧНИК KP.RU

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