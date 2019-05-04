СЕГОДНЯ 17:34 2019-05-04T17:56:26+03:00

Трамп заявил, что соглашение с Пхеньяном возможно, несмотря на ракетный пуск в КНДР Фото: REUTERS

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Американский глава Дональд Трамп отреагировал на ракетный пуск в Северной Корее, заявив, что соглашение с Пхеньяном все еще возможно.

- Соглашение между Пхеньяном и Вашингтоном о денуклеаризации все еще возможно заключить, несмотря на ракетный пуск в Северной Корее, - прокомментировал президент США.

Напомним, ранее КНДР провела испытательный запуск ракеты малой дальности. Запуск ракеты зафиксировали южнокорейские военные на восточной территории. Она была запущена из района города и порта Вонсан на юго-восточном побережье КНДР.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Белый дом пообещал следить за ситуацией с запуском ракеты в КНДР. Американские эксперты считают, что Северная Корея не обещала прекратить все испытания ракет. По данным местных СМИ, скорее всего снаряды, не попадают в категорию оружия, которое Пхеньян обещал Вашингтону прекратить испытывать в рамках переговоров по денуклеаризации.

ИСТОЧНИК KP.RU