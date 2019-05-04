2019-05-04T17:56:26+03:00
В мире

Трамп заявил, что соглашение с Пхеньяном возможно, несмотря на ракетный пуск в КНДР

Ранее запуск ракеты зафиксировали южнокорейские военные на восточной территории
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Трамп заявил, что соглашение с Пхеньяном возможно, несмотря на ракетный пуск в КНДРТрамп заявил, что соглашение с Пхеньяном возможно, несмотря на ракетный пуск в КНДРФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский глава Дональд Трамп отреагировал на ракетный пуск в Северной Корее, заявив, что соглашение с Пхеньяном все еще возможно.

- Соглашение между Пхеньяном и Вашингтоном о денуклеаризации все еще возможно заключить, несмотря на ракетный пуск в Северной Корее, - прокомментировал президент США.

Напомним, ранее КНДР провела испытательный запуск ракеты малой дальности. Запуск ракеты зафиксировали южнокорейские военные на восточной территории. Она была запущена из района города и порта Вонсан на юго-восточном побережье КНДР.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Белый дом пообещал следить за ситуацией с запуском ракеты в КНДР. Американские эксперты считают, что Северная Корея не обещала прекратить все испытания ракет. По данным местных СМИ, скорее всего снаряды, не попадают в категорию оружия, которое Пхеньян обещал Вашингтону прекратить испытывать в рамках переговоров по денуклеаризации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский пообещал ответить на выдачу жителям Украины паспортов РФ
Дата инаугурации Зеленского станет известна на заседании Рады 14 мая
Во время ракетного обстрела из Газы была ранена израильтянка
В США на аукционе продадут оригинальный костюм Дарта Вейдера
В Совфеде РФ прокомментировали запуски ракет КНДР
Казахстан спустя три года возобновил транзит газа из Туркмении в Россию
Зеленский заявил, что предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая
Лавров 5 мая проведет встречу со своим венесуэльским коллегой
Инфраструктура для освоения Аргунского месторождения урана в Забайкалье будет создана до конца года
«Добрый и талантливый»: Серж Горелый об участнике Stand Up Денисе Маловичко, погибшем в аварии на Кубани
Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за карантина
Более 4 млрд. руб. потратят на переселение жителей Сахалина из аварийного жилья в 2019 году
Мотопарад завершился в центре Москвы
Группа по расследованию преступлений Порошенко будет работать на Украине и за рубежом
Башенный кран упал на стройке жилого дома на западе Москвы
Туринское дерби закончилось дружбой: 1-1
Порошенко заявил о якобы превосходстве украинского паспорта над российским
Первая репетиция воздушной части Парада Победы состоялась в небе над Москвой
В Таиланде впервые почти за 70 лет короновали монарха