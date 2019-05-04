Дата инаугурации Зеленского станет известна на заседании Рады 14 мая

СЕГОДНЯ 18:18 2019-05-04T18:18:18+03:00

Победитель второго тура президентских выборов на Украине отметил, что на торжественном мероприятии будут присутствовать иностранные гости

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Победитель второго тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что дата инаугурации станет известна на заседании Верховной рады 14 мая.

- Мы предложили нашу дату 19 мая для инаугурации… Мы обсуждали разные даты, но дату Украина сможет понять только 14 мая на заседании Верховной рады, - уточнил Зеленский.

Он также подчеркнул, что важно определиться с датой, потому что на инаугурацию хотят приехать иностранные гости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU