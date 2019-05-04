Дата инаугурации Зеленского станет известна на заседании Рады 14 мая
Победитель второго тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что дата инаугурации станет известна на заседании Верховной рады 14 мая.
- Мы предложили нашу дату 19 мая для инаугурации… Мы обсуждали разные даты, но дату Украина сможет понять только 14 мая на заседании Верховной рады, - уточнил Зеленский.
Он также подчеркнул, что важно определиться с датой, потому что на инаугурацию хотят приехать иностранные гости.
Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU