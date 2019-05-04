Зеленский заявил, что предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая

СЕГОДНЯ 15:12 2019-05-04T15:12:29+03:00

По закону, новый глава страны обязан вступить в должность в течение 30 дней после официального объявления итогов выборов

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Победитель второго тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что будет предлагать депутатам Рады провести инаугурацию 19 мая текущего года.

К слову, по закону, новый государственный глава должен вступить в должность в течение 30 дней после официального объявления итогов выборов. В случае Зеленского, до 3 июня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU