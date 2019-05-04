В Раде считают 28 мая "комфортной" датой для инаугурации Зеленского
Глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь заявил, что Верховная Рада считает 28 мая "комфортной" датой для инаугурации Владимира Зеленского.
- Дата инаугурации Владимира Зеленского 28 мая комфортна для большинства депутатов, - подчеркнул Бондарь.
При этом, многие многие депутаты настроены на инаугурацию только после 27 мая, чтобы у Владимира Зеленского официально не было права распустить парламент.
Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU