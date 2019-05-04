В Раде считают 28 мая "комфортной" датой для инаугурации Зеленского

СЕГОДНЯ 20:16 2019-05-04T20:16:36+03:00

При этом, многие депутаты настроены на проведение церемонии после 27 мая, чтобы у нового украинского лидера не было права распустить парламент

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Глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь заявил, что Верховная Рада считает 28 мая "комфортной" датой для инаугурации Владимира Зеленского.

- Дата инаугурации Владимира Зеленского 28 мая комфортна для большинства депутатов, - подчеркнул Бондарь.

При этом, многие многие депутаты настроены на инаугурацию только после 27 мая, чтобы у Владимира Зеленского официально не было права распустить парламент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU