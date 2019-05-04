В Казахстане отказались проводить акцию "Бессмертный полк"

СЕГОДНЯ 20:34 2019-05-04T20:55:22+03:00

По словам представителей местной власти, одной из причин отмены шествия стало возможное образование заторов на дорогах

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Власти казахстанского города Актоба приняли решение отказаться от организации шествия в рамках ежегодной акции "Бессмертный полк".

Поводом стали жалобы родственников ветеранов Великой Отечественной войны. Жители заявили, что недовольны тем, что после проведения акции фотографии их родных "разбросаны в разных частях города и урнах, вызывая неуважение к памяти погибших ветеранов ВОВ". Помимо этого, власти хотят избежать заторов на дорогах, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, акции "Бессмертный полк" каждый год 9 мая проходят во всех странах, входивших в состав СССР.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава украинского МИД Павел Климкин предложил провести на Украине свой вариант акции "Бессмертный полк". Министр призвал украинцев пройти по улицам с портретами жертв сталинских репрессий.

Бессмертный полк : история акции .Невозможно представить День Победы без Бессмертного полка . Акция, призванная увековечить подвиг солдат Великой Отечественной войны, завоевала не только Россию, но и десятки других стран мира. Между тем, в первый раз шествие прошло только в 2012 году.

ИСТОЧНИК KP.RU