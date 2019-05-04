2019-05-04T21:40:31+03:00
Политика

Глава ПНС Ливии подтвердил информацию о визите делегации в Москву

Файез Саррадж подчеркнул, что в России будет обсуждаться подходящий механизм для подписаний соглашений между двумя странами
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава ПНС Ливии подтвердил информацию о визите делегации в МосквуГлава ПНС Ливии подтвердил информацию о визите делегации в МосквуФото: REUTERS
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Премьер-министр правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж заявил, что правительственная делегация из Триполи отправится с визитом в Москву.

- Делегация, которая посетит Россию, обсудит с коллегами и рассмотрит подходящий механизм для подписания соглашений, - подчеркнул Саррадж.

Он также отметил, что правительство национального согласия не разрывало отношений с РФ, сообщает "РИА-Новости".

- Последняя встреча была во время общеарабского саммита в конце марта в Тунисе с замглавы МИД России Михаилом Богдановым, - подытожил Саррадж.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Совбез ООН призвал не допустить военного столкновения в Ливии. Организация распространила заявление по итогам закрытого экстренного заседания. Председательствующий в совете в апреле представитель Германии Кристоф Хойсген отметил, что члены организации обеспокоены военной активностью в североафриканской стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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