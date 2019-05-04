СЕГОДНЯ 22:47 2019-05-04T22:58:23+03:00

В МВД Франции сообщили, что акция протеста "желтых жилетов" стала самой малочисленной из всех Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

По данным МВД Франции, 25-я акция "желтых жилетов", которая прошла 4 мая, стала самой малочисленной из всех предыдущих.

Сообщается, что в общей сложности по всей стране на манифестации вышли почти 19 тысяч человек, из них 1,4 тысячи - в Париже.

При этом, коллектив "Желтое число", которое состоит из участников движения, приводит иные данные - 40,3 тысячи человек. Однако это число все равно гораздо меньше, чем было, по их же данным, на прошлой неделе: 60,7 тысяч.

На данный момент известно, что в большинстве городов Франции митинг уже завершился. В Париже некоторые "жилеты", прибывшие на площадь Наций, по-прежнему не спешат расходиться. Полицейские следит за тем, чтобы люди не выходили на проезжую часть. По информации местных СМИ, зе весь день во французской столице полиция не прибегала к использованию дубинок, гранат с газовыми шашками или водометов, сообщает телеканал CNEWS.

Напомним, протесты «желтых жилетов» во Франции начались 17 ноября прошлого года. Недовольные ростом цен на бензин и налогом на вредные выбросы французские граждане добиваются отставки президента Эммануэля Макрона.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что протесты «желтых жилетов» нанесли ущерб Франции почти на €200 млн. Такая цифра была озвучена по подсчетам за четыре месяца протестов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704380" frameborder="0"></iframe> «Желтые жилеты» устроили в Париже пожар и погром.Участники протестного движения поджигали на своем пути автомобили и вступили в стычку с полицией

ИСТОЧНИК KP.RU