В США назвали крейсер «Адмирал Нахимов» самым мощным кораблем в мире

СЕГОДНЯ 00:33 2019-05-05T00:42:01+03:00

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После основательного ремонта и модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» ВМС России станет самым мощным надводным боевым кораблем в мире, «смертельно опасным» для авианосцев. Об этом пишет американское издание The Military Watch, чьи эксперты очень высоко оценили переоснащение «Адмирала Нахимова».

По мнению специалистов, после замены зенитно-ракетных комплексов С-300 Ф на более современные С-400, зенитно-артиллерийских систем «Кортик» – на «Панцирь МЕ», системы «Оса-М» – на «Редут», крейсер станет практически неуязвимым с воздуха. При этом сам сможет перехватывать самолеты, в том числе «невидимки», баллистические и крылатые ракеты на гиперзвуковых скоростях и на экстремальной дальности – до 400 километров. Таким образом, отмечается в статье, «Адмирал Нахимов» способен закрыть своим «зонтом» ПВО прибрежные города или дружественные России силы.

Как подчеркивает издание, «комбинация этих систем стоила недешево, но сделала корабль «Адмирал Нахимов» очень сложной целью для любого вражеского военного судна», а ВМС США, «которые располагают устаревшими крылатыми ракетами типа «Гарпун» и «Томагавк», было бы довольно тяжело пробить защиту российского крейсера».

Напомним, как писал сайт kp.ru, еще в январе прошлого года немецкие СМИ сообщили, что российские крейсеры «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» будут оснащены зенитными системами С-500 и крылатыми ракетами «Калибр», но главным новшеством станет гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон», которую автор статьи назвал «убийцей авианосцев».

ИСТОЧНИК KP.RU