2019-05-05T06:33:26+03:00
Общество

С 5 мая мессенджеры будут идентифицировать пользователей по номеру телефона

Мобильные операторы теперь должны указывать, какими сервисами пользуется абонент, и присвоить ему специальный идентификационный код
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В России в ступили в силу правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефонаВ России в ступили в силу правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефонаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

С воскресенья, 5 мая, в России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров по их номеру телефона. Теперь операторы мобильной связи должны фиксировать в своих базах, какими приложениями пользуются при переписке их клиенты, и присвоить каждому абоненту специальный идентификационный код.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 6 ноября прошлого года глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление «Об утверждении правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями».

По новым правилам, администраторы мессенджеров должны проверять всех новых пользователей своих сервисов по номерам телефонов, а предоставлять им информацию обязаны операторы сотовой связи. На проверку отводится не более 20 минут. Если сим-карта зарегистрирована на другого человека, пользователю могут отказать в регистрации.

Как пояснил глава Роскомнадзора Александр Жаров, это постановление правительства — «необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом», который позволит более оперативно расследовать правонарушения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На практике невыполнимо»: Эксперт усомнился в возможности проверять личности пользователей мессенджеров

Ведущий эксперт аналитической компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что операторы не могут контролировать, в какой программе пользователи осуществляют переписку (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Побывавшие в Крыму американцы заявили, что «влюбились» в полуостров
Мадуро выразил соболезнования семьям военных, погибших при крушении вертолета
Гуаидо рассказал, почему ему не удалось свергнуть Мадуро
Небензя: Россияи и США всегда были союзниками, никогда друг с другом не воевали
На севере Афганистана ликвидирован один из главарей ИГ*
Во Флориде извлекли бортовой самописец из упавшего в реку самолета
США осудили ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа, призвав «немедленно прекратить агрессию»
Пхеньян подтвердил учебные стрельбы в КНДР
Times: Британского министра уволили за критику Мэй
В Германии два льва напали на сотрудника зоопарка
На юге Идлибской зоны в Сирии объединяются отряды боевиков
В США назвали крейсер «Адмирал Нахимов» самым мощным кораблем в мире
Небензя стал солистом Хора Турецкого
Ляшко назвал «три ключевых вопроса» к будущему президенту Украины Зеленскому
В МВД Франции сообщили, что акция протеста "желтых жилетов" стала самой малочисленной из всех
Военный вертолет с семью пассажирами разбился в Венесуэле
В Алжире арестовали младшего брата экс-главы страны
Пожарные спасли Алешкинский лес в Москве
Глава ПНС Ливии подтвердил информацию о визите делегации в Москву
В нескольких странах мира прошла акция "Бессмертный полк"
В Казахстане отказались проводить акцию "Бессмертный полк"
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8
В Раде считают 28 мая "комфортной" датой для инаугурации Зеленского