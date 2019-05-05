С 5 мая мессенджеры будут идентифицировать пользователей по номеру телефона
С воскресенья, 5 мая, в России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров по их номеру телефона. Теперь операторы мобильной связи должны фиксировать в своих базах, какими приложениями пользуются при переписке их клиенты, и присвоить каждому абоненту специальный идентификационный код.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 6 ноября прошлого года глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление «Об утверждении правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями».
По новым правилам, администраторы мессенджеров должны проверять всех новых пользователей своих сервисов по номерам телефонов, а предоставлять им информацию обязаны операторы сотовой связи. На проверку отводится не более 20 минут. Если сим-карта зарегистрирована на другого человека, пользователю могут отказать в регистрации.
Как пояснил глава Роскомнадзора Александр Жаров, это постановление правительства — «необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом», который позволит более оперативно расследовать правонарушения.
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ИСТОЧНИК KP.RU