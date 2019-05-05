Постпред России в Совете Европы заявил о возможном выходе Москвы из организации

СЕГОДНЯ 14:18 2019-05-05T14:18:03+03:00

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Постоянный представитель России при Совете Европы (СЕ) Иван Солтановский не исключает возможности выхода России из организации и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Об этом он заявил в интервью агентству РИА Новости.

"Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте", - сказал дипломат.

Тем не менее, Солтановский отметил, что Москва не жалеет о присоединении к СЕ, поскольку участие в этой организации помогло модернизировать правовую систему нашей страны. Дипломат подчеркнул, что за 70 лет деятельности СЕ удалось заложить основу единого европейского правового пространства. В частности, большим достижением, по мнению Солтановского, является выработка общеевропейского механизма обеспечения прав человека.

Вместе с тем российский дипломат подчеркнул, что Совет Европы "находится не в лучшей ситуации" и переживает "переломный момент". "Он переживает глубокий финансовый и институциональный кризис, причинами которого стало размывание в современных международных отношениях принципа суверенного равенства государств, нивелирование ценности международного сотрудничества и использование его институтов для достижения отдельными странами своих узкокорыстных конъюнктурных целей", - добавиил он.

Отношения Москвы и Совета Европы ухудшились в 2014 году, когда российская делегация была лишена права голоса из-за ситуации на Украине. После этого Россия перестала участвовать в заседаниях Парламентской ассамблеи СЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU