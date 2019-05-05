2019-05-05T14:18:03+03:00
Политика

Постпред России в Совете Европы заявил о возможном выходе Москвы из организации

По словам Ивана Солтановского, организация сейчас переживает не лучшие времена
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Иван Солтановский. Фото: МИД РоссииИван Солтановский. Фото: МИД России
Изменить размер текста:

Постоянный представитель России при Совете Европы (СЕ) Иван Солтановский не исключает возможности выхода России из организации и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Об этом он заявил в интервью агентству РИА Новости.

"Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте", - сказал дипломат.

Тем не менее, Солтановский отметил, что Москва не жалеет о присоединении к СЕ, поскольку участие в этой организации помогло модернизировать правовую систему нашей страны. Дипломат подчеркнул, что за 70 лет деятельности СЕ удалось заложить основу единого европейского правового пространства. В частности, большим достижением, по мнению Солтановского, является выработка общеевропейского механизма обеспечения прав человека.

Вместе с тем российский дипломат подчеркнул, что Совет Европы "находится не в лучшей ситуации" и переживает "переломный момент". "Он переживает глубокий финансовый и институциональный кризис, причинами которого стало размывание в современных международных отношениях принципа суверенного равенства государств, нивелирование ценности международного сотрудничества и использование его институтов для достижения отдельными странами своих узкокорыстных конъюнктурных целей", - добавиил он.

Отношения Москвы и Совета Европы ухудшились в 2014 году, когда российская делегация была лишена права голоса из-за ситуации на Украине. После этого Россия перестала участвовать в заседаниях Парламентской ассамблеи СЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДНР сообщили о столкновении с украинскими силовиками
Джордж Мартин рассказал о съемках спин-оффов сериала "Игра престолов"
Эксперты рассказали о влиянии майских праздников на экономику
"Это единичные случаи заражения от грызунов". Посольство РФ в Монголии прокомментировало сообщения о случаях чумы
"Операторы напродавали около 10 миллионов безымянных sim-карт ". Эксперт рассказал о новом законе о мессенджерах
Общее состояние участников группы Queen превысило состояние королевы Великобритании
В Армии обороны Израиля сообщили о 450 ракетах, выпущенных за сутки из сектора Газа
Бывший американский адмирал предложил ввести новые ограничения на въезд в США для россиян
Папа Римский вновь выразил желание посетить Россию
Новый король Таиланда присвоил титулы членам королевской семьи
В Нью-Йорке состоялась акция "Бессмертный полк"
Бывший глава МИД Германии предложил способ "защитить" страны Балтии от России
В Китае в результате пожара в жилом доме погибли пять человек
Медведчук обвинил Порошенко в умышленном срыве обмена пленными
В Северной Македонии начался второй тур выборов президента страны
Мадуро призвал военнослужащих армии Венесуэлы готовиться к вторжению США
Жертвой ночных обстрелов из сектора Газа стал 60-летний израильтянин
Депутат Рады рассказал о том, что объединяет жителей России и Украины
Якутск назвали самым «экстремальным» городом в мире
С 5 мая мессенджеры будут идентифицировать пользователей по номеру телефона
Побывавшие в Крыму американцы заявили, что «влюбились» в полуостров
Мадуро выразил соболезнования семьям военных, погибших при крушении вертолета
Гуаидо рассказал, почему ему не удалось свергнуть Мадуро