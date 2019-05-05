2019-05-05T15:40:59+03:00
Политика

Рогозин прокомментировал слова бывшего главкома НАТО о новых санкциях

Глава Роскосмоса призвал прекратить разжигать русофобию
Марина ВЕНЦОВА
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий РогозинГлава "Роскосмоса" Дмитрий РогозинФото: Иван МАКЕЕВ
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Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин посоветовал бывшему главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмиралу в отставке Джеймсу Ставридису прекратить разжигать русофобию.

"Мой дружеский совет тебе, Джеймс: пора прекратить разжигание русофобии и обострять ситуацию в наших двусторонних отношениях, написал он в «Твиттере». - Партнерство между США и Россией важно для всего мира".

Рогозин подчеркнул, что не понимает, что произошло со Ставридисом, учитывая их совместные "откровенные переговоры и дружеские встречи в Брюсселе и Бергене".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Ставридис написал жесткую статью для журнала Time под красноречивым и спорным заголовком «Доклад Мюллера показал: американский ответ России был очень слабым». В ней бывший главком НАТО призвал ограничить россиянам въезд в США вне зависимости от цели поездки. Кроме того, он отметил необходимости введения санкций против спортивных команд, оркестров и вузов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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