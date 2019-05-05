В Москве 6 и 7 мая ожидается июльская жара

СЕГОДНЯ 16:17 2019-05-05T16:17:23+03:00

Однако в эти дни в столице возможны небольшие осадки

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Синоптики прогнозируют жаркую июльскую погоду в Москве с 6 по 7 мая. Однако уже 8 мая температура воздуха опустится до 17-19 градусов выше нуля.

"6 и 7 мая погода будет, можно сказать, июльской - температура будет около 25 градусов, - приводит ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. - Возможны небольшие осадки, сильных дождей не прогнозируем».

Однако уже 8 мая в столице произойдут существенные изменения. "Температура понизится сразу на 5-6 градусов, до 17-19 [градусов]", - отметил он. Атмосферное давление, по словам представителя Гидрометцентра, в начале недели будет около или чуть ниже нормы.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, погода на 9 мая 2019 года в Москве ожидается теплая, но с кратковременными дождями. Температура воздуха в этот день будет составлять около 21-26 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU