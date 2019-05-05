2019-05-05T17:57:53+03:00
Общество

Росстат установил, для каких целей россияне чаще всего используют интернет

Более 60 процентов респондентов пользуются интернетом для общения в соцсетях
Марина ВЕНЦОВА
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Росстат установил, для каких целей россияне чаще всего используют интернетРосстат установил, для каких целей россияне чаще всего используют интернетФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Опрос, проведенный Росстатом, показал, что чаще всего россияне используют интернет для общения в социальных сетях. Так ответили 62 процента опрошенных, большинство из которых - граждане России в возрасте от 15 до 19 лет.

Половина респондентов читают в интернете новости и статьи, 36 процентов – скачивают фильмы, музыку и игры. Всего интернетом пользуются 72 процента россиян старше 15 лет, передает RT.

Опрос Росстата был проведен в минувшем году. В нем приняли участие жители всех регионов России.

Ранее сайт kp.ru писал, что Google Chrome стал лидером лидером на рынке интернет-браузеров по итогам апреля 2019 года. В начале месяца программа использовалась на 65,64% компьютерах и телефонах во всем мире. Доля браузера Firefox от Mozilla составила 10,23%. А браузеры Internet Explorer и Edge от Microsoft иcпользовались на 8,44% и 5,53% устройств cоответcтвенно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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