2019-05-03T08:37:11+03:00
В мире

Эксперты признали Google Chrome самым популярным в мире браузером

В начале месяца программа использовалась на 65,64% компьютерах во всем мире
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Эксперты признали Google Chrome самым популярным в мире браузеромЭксперты признали Google Chrome самым популярным в мире браузеромФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Google Chrome стал лидером лидером на рынке интернет-браузеров по итогам апреля текущего года.

В начале месяца программа использовалась на 65,64% компьютерах и телефонах во всем мире. Доля браузера Firefox от Mozilla составила 10,23%. А браузеры Internet Explorer и Edge от Microsoft иcпользовались на 8,44% и 5,53% устройств cоответcтвенно, сообщает Regnum.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле прошлого года Google Chrome уличили в тайном сканировании файлов. А виной всему, по мнению специалистов, стал инструмент Chrome Cleanup Tool, предназначенный для поиска вредоносных программ, которые могут атаковать браузер.

А в октябре прошлого года стало известно о том, что Google Chrome перестанет работать на 32 миллионах Android-устройств. По некоторым данным, в ближайшее время минимальные требования для нормальной работы браузера повысятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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