На юго-востоке Москвы в квартире произошел пожар
Пожар произошел в квартире в районе Выхино-Жулебино в Москве. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России столицы.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Рязанский проспект, д. 97, корп. 1, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на третьем этаже 12-этажного дома», - цитирует агентство Москва слова представителя ведомства.
По его данным, площадь пожара составила около 35 квадратных метров. В настоящий момент возгорание ликвидировано. В результате происшествия пострадавших нет.
В Москве на Рязанском проспекте произошел пожар в квартире.
Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 30 апреля, в Таганском районе в центре Москвы произошел крупный пожар. Огонь охватил строящееся здание на Яузском бульваре. Очевидцы сообщили, что горит утеплитель. В небо над зданием поднимался огромный черный столб дыма.
ИСТОЧНИК KP.RU