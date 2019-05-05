2019-05-05T18:56:17+03:00
Происшествия

На юго-востоке Москвы в квартире произошел пожар

Площадь возгорания составила порядка 35 квадратных метров
Марина ВЕНЦОВА
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На юго-востоке Москвы в квартире произошел пожарНа юго-востоке Москвы в квартире произошел пожарФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пожар произошел в квартире в районе Выхино-Жулебино в Москве. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России столицы.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Рязанский проспект, д. 97, корп. 1, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на третьем этаже 12-этажного дома», - цитирует агентство Москва слова представителя ведомства.

По его данным, площадь пожара составила около 35 квадратных метров. В настоящий момент возгорание ликвидировано. В результате происшествия пострадавших нет.

В Москве на Рязанском проспекте произошел пожар в квартире.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 30 апреля, в Таганском районе в центре Москвы произошел крупный пожар. Огонь охватил строящееся здание на Яузском бульваре. Очевидцы сообщили, что горит утеплитель. В небо над зданием поднимался огромный черный столб дыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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