СЕГОДНЯ 18:56 2019-05-05T18:56:17+03:00

На юго-востоке Москвы в квартире произошел пожар Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пожар произошел в квартире в районе Выхино-Жулебино в Москве. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России столицы.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Рязанский проспект, д. 97, корп. 1, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на третьем этаже 12-этажного дома», - цитирует агентство Москва слова представителя ведомства.

По его данным, площадь пожара составила около 35 квадратных метров. В настоящий момент возгорание ликвидировано. В результате происшествия пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706924" frameborder="0"></iframe> В Москве на Рязанском проспекте произошел пожар в квартире.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 30 апреля, в Таганском районе в центре Москвы произошел крупный пожар. Огонь охватил строящееся здание на Яузском бульваре. Очевидцы сообщили, что горит утеплитель. В небо над зданием поднимался огромный черный столб дыма.

ИСТОЧНИК KP.RU