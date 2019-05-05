В результате пожара на борту самолета Москва-Мурманск пострадали шесть человек

СЕГОДНЯ 19:20 2019-05-05T19:39:27+03:00

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По предварительный данным пять человек пострадали в результате возгорания на борту пассажирского самолета Москва - Мурманск, который экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево. Позже источник сообщил РИА Новости, что число пострадавших выросло до шести.

При этом в экстренных службах отметили, в настоящий момент всех 78 пассажиров эвакуировали из горящего самолета. Причиной пожара на борту самолета предварительно стала неисправность электрооборудования.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, пассажирский самолет Москва-Мурманск экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания. В настоящее время в связи с пожаром на борту самолета Москва-Мурманск аэропорт "Шереметьево" полностью закрыт. Людям, которые ожидали вылета, говорят, что как только станет известно время вылета, им сообщат. Но в данный момент никуда не выпускают.

Самолет загорелся при посадке в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU