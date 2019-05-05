2019-05-05T19:48:11+03:00
Происшествия

Причиной пожара самолета в аэропорту Шереметьево стала неисправность электрооборудования

В экстренных службах назвали причину пожара самолета в аэропорту Шереметьево
Марина ВЕНЦОВА
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Самолет Москва - Мурманск загорелся при посадкеСамолет Москва - Мурманск загорелся при посадке
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Причиной пожара самолета рейса Москва-Мурманск, который экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево, стала неисправность электрооборудования. Об этом РИА Новости сообщил источник.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что пассажирский самолет рейса Москва-Мурманск экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 12 человек, пострадали шесть.

Горящий самолет Москва-Мурманск в Шереметьево.

При этом в экстренных службах отметили, что в настоящий момент всех 78 пассажиров эвакуировали из горящего самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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