"Суперджет" аварийно сел в аэропорту Шереметьево в полной тишине после подачи сигнала бедствия
В аэропорту Шереметьево сообщили, что самолет рейса Москва – Мурманск перед посадкой подал сигнал бедствия, и связь с ним пропала.
"Самолет подал сигнал бедствия, затем связь диспетчеров с ним пропала, связаться с ним было невозможно, он заходил на посадку в полной тишине", - приводит Интерфакс слова представителя столичного аэропорта.
Пассажирский самолет рейса Москва-Мурманск экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания. В результате чрезвычайного происшествия погибли 13 человек. Как отметили в Главном управлении МЧС России по Московской области есть пострадавшие.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
В Шереметьево загорелся пассажирский самолёт. Есть пострадавшие
ИСТОЧНИК KP.RU