2019-05-05T20:56:05+03:00
Происшествия

"Суперджет" аварийно сел в аэропорту Шереметьево в полной тишине после подачи сигнала бедствия

В результате ЧП погибли 13 человек
Марина ВЕНЦОВА
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"Суперджет" аварийно сел в аэропорту Шереметьево в полной тишине после подачи сигнала бедствия"Суперджет" аварийно сел в аэропорту Шереметьево в полной тишине после подачи сигнала бедствия
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В аэропорту Шереметьево сообщили, что самолет рейса МоскваМурманск перед посадкой подал сигнал бедствия, и связь с ним пропала.

"Самолет подал сигнал бедствия, затем связь диспетчеров с ним пропала, связаться с ним было невозможно, он заходил на посадку в полной тишине", - приводит Интерфакс слова представителя столичного аэропорта.

Пассажирский самолет рейса Москва-Мурманск экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания. В результате чрезвычайного происшествия погибли 13 человек. Как отметили в Главном управлении МЧС России по Московской области есть пострадавшие.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

В Шереметьево загорелся пассажирский самолёт. Есть пострадавшие

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ИСТОЧНИК KP.RU

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