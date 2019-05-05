СК возбудил уголовное дело по факту возгорания самолет рейса Москва - Мурманск

СЕГОДНЯ 19:59 2019-05-05T19:59:41+03:00

В результате ЧП есть жертвы и пострадавшие

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Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская сообщила, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

"По факту авиапроисшествия в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", - приводит ТАСС ее слова.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, пассажирский самолет рейса Москва-Мурманск экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания. По предварительным данным, при совершении посадки лайнера в есть пострадавшие. Также источники сообщают о погибших.

Причиной пожара самолета рейса Москва-Мурманск, который экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево, могла стать неисправность электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU