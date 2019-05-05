2019-05-05T21:49:03+03:00
Происшествия

СК: в аварии в Шереметьево погибли 13 человек, из них двое детей

Всего на борту пассажирского самолета находились 73 пассажира и пять членов экипажа
Марина ВЕНЦОВА
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При аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево погибли 13 человекПри аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево погибли 13 человек
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Следственный комитет подтвердил, что при возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, который совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, погибли 13 человек, из них двое детей, передает ТАСС.

Кроме того, в СК добавили, что в настоящее время рассматриваются различные версии ЧП в столичном аэропорту. При этом окончательные выводы о причинах и обстоятельствах происшествия будут сделаны после изучения полученных данных.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, вечером 5 мая на борту пассажирского самолета, который вылетел из Москвы в Мурманск произошел пожар. Инцидент произошел во время аварийной посадки. Транспортная прокуратура после пожара в самолете проверит действия сотрудников аэропорта Шереметьево и авиакомпании "Аэрофлот".

Следственный комитет по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Горящий самолет Москва-Мурманск в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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