СК: в аварии в Шереметьево погибли 13 человек, из них двое детей
Следственный комитет подтвердил, что при возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, который совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, погибли 13 человек, из них двое детей, передает ТАСС.
Кроме того, в СК добавили, что в настоящее время рассматриваются различные версии ЧП в столичном аэропорту. При этом окончательные выводы о причинах и обстоятельствах происшествия будут сделаны после изучения полученных данных.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, вечером 5 мая на борту пассажирского самолета, который вылетел из Москвы в Мурманск произошел пожар. Инцидент произошел во время аварийной посадки. Транспортная прокуратура после пожара в самолете проверит действия сотрудников аэропорта Шереметьево и авиакомпании "Аэрофлот".
Следственный комитет по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Горящий самолет Москва-Мурманск в Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Самолет загорелся в аэропорту Шереметьево»