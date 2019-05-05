2019-05-05T23:01:08+03:00
Происшествия

Опубликован список пострадавших в результате ЧП в Шереметьево

В списке пострадавших - 18 человек, личности 13 погибших устанавливаются
Марина ВЕНЦОВА
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Пассажирский самолет рейса Москва-Мурманск экстренно вернулся в аэропорт ШереметьевоПассажирский самолет рейса Москва-Мурманск экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево
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В воскресенье, 5 мая, опубликован список людей, которые пострадали в результате чрезвычайного происшествия в аэропорту Шереметьево. В списке пострадавших значатся 18 человек.

В частности, в перечне значатся Коник Мария, Белик Татьяна, Печников Василий, Шилов Антон, Молчанова Юлия, Молчанов Олег, Ключникова Екатерина, Кузнецов Сергей, Евменьков Владимир, Аксенов Юрий, Хлебушкин Дмитрий, Ринберг Татьяна, Деркунская Елена, Ситникова Мария, Маренкова Юлия, Ковба Алексей, Савченко Михаил, Харинин Дмитрий.

Личности 13 погибших устанавливаются, сообщает телеграм-канал "112".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, пассажирский самолет Москва-Мурманск загорелся во время экстренной посадки. В результате ЧП погибли 13 человек, в том числе 2 детей, 7 человек пострадали. Трое человек доставлены в тяжелом состоянии отправлены в НИИ Вишневского Минздрава России. СК по факту возгорания самолета возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Горящий самолет Москва-Мурманск в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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