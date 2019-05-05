Появилось видео с борта горящего самолета в Шереметьево
Один из пассажиров загоревшегося при жесткой посадке самолета рейса Москва-Мурманск снял на видео происходящее в салоне во время инцидента.
На кадрах видно, как за иллюминаторами полыхает двигатель, а сам борт стремительно заполняется дымом. Люди паникуют, кричат и пытаются пробраться к выходу. Большинству из них удалось это сделать - эвакуация была проведена за 40 секунд, однако 13 человек спасти так и не удалось. Среди жертв авиапроисшествия двое детей.
Пожар на борту Суперджета: видео пассажиров.
Сайт kp.ru писал о том, что самолет вынужден был приземлиться в полным баком топлива, поскольку связь с диспетчерами пропала. Нахождение над столицей в таких условиях могло привести к трагедии.
Что именно произошло при посадке пока непонятно, но самолет три раза ударился "брюхом" о полосу, из-за чего топлива вылилось из баков и вспыхнуло. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту ЧП.
Люди бегут от горящего самолета в Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Самолет загорелся в аэропорту Шереметьево»