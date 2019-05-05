2019-05-05T22:49:59+03:00
Происшествия

Появилось видео с борта горящего самолета в Шереметьево

В объятом пламенем лайнере находились 78 человек, не менее 13 из них погибли [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет загорелся при посадке, погибли 13 человекСамолет загорелся при посадке, погибли 13 человекФото: REUTERS
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Один из пассажиров загоревшегося при жесткой посадке самолета рейса Москва-Мурманск снял на видео происходящее в салоне во время инцидента.

На кадрах видно, как за иллюминаторами полыхает двигатель, а сам борт стремительно заполняется дымом. Люди паникуют, кричат и пытаются пробраться к выходу. Большинству из них удалось это сделать - эвакуация была проведена за 40 секунд, однако 13 человек спасти так и не удалось. Среди жертв авиапроисшествия двое детей.

Пожар на борту Суперджета: видео пассажиров.

Сайт kp.ru писал о том, что самолет вынужден был приземлиться в полным баком топлива, поскольку связь с диспетчерами пропала. Нахождение над столицей в таких условиях могло привести к трагедии.

Что именно произошло при посадке пока непонятно, но самолет три раза ударился "брюхом" о полосу, из-за чего топлива вылилось из баков и вспыхнуло. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту ЧП.

Люди бегут от горящего самолета в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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