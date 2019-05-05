Пожар на борту SSJ-100 в «Шереметьево»: судьба 28 человек пока неизвестна

5 Май 23:55 2019-05-06T00:16:56+03:00

По данным СКР, из находившихся на борту 78 человек выжили 37 [видео]

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По уточненным данным Следственного комитета России, из 78 человек, находившихся на борту сгоревшего в «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100, точно выжили 37 человек, судьба еще 28 пассажиров пока неизвестна.

Об этом в ночь на понедельник сообщила журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко, уточнив, что это та информация, которой «располагает следствие к настоящему моменту».

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в воскресенье, 5 мая, в аэропорту «Шереметьево» горел самолет Sukhoi Superjet 100. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, однако через 28 минут после вылета экстренно вернулся из-за возгорания и совершил аварийную посадку. При приземлении у «Суперджета» загорелись двигатели. На борту находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа.

Погибли 13 человек, в том числе двое детей. Еще семь человек пострадали, трое из них в тяжелом состоянии отправлены в НИИ Вишневского.

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Причины произошедшего устанавливаются. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

МЧС России открыло телефон горячей линии: родные и близкие пассажиров самолета смогут получить информационную и психологическую поддержку по круглосуточному номеру 8-800-775-17-17.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706936" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пассажиров из горящего самолёта в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU