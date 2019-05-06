СК сообщил, что 41 человек погиб при аварии в аэропорту Шереметьево

СЕГОДНЯ 00:37 2019-05-06T00:45:52+03:00

СК сообщил, что 41 человек погиб при ЧП в аэропорту Шереметьево. Фото: скриншот с видео.

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Следственный комитет сообщил, что при крушении самолета рейста Москва - Мурманск, который совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, погиб 41 человек. По данным СК, четыре члена экипажа выжили, передает ТАСС.

Напомним, вечером в воскресенье, 5 мая, в аэропорту Шереметьево, после вынужденной посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 рейса Москва-Мурманск. На борту лайнера находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа. Ранее сайт kp.ru писал , что жертвами трагедии стали 13 человек, в том числе двое детей. Еще семь человек пострадали, судьба 28 человек неизвестна. Список пострадавших в результате ЧП в Шереметьево ранее был опубликован в сети. Отмечалось, что личности погибших не установлены.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706953" frameborder="0"></iframe> Пожар в самолёте в Шереметьево: 13 погибших.Вещи дороже людей? Некоторые пассажиры горевшего самолёта тормозили эвакуацию, спасая свою ручную кладь... Погибли 13 человек, среди них двое детей

ИСТОЧНИК KP.RU