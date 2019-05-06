2019-05-06T01:30:10+03:00
Происшествия

СКР: Службы аэропорта «Шереметьево» оперативно сработали при крушении SSJ-100

Ранее стало известно, что жертвой авиакатастрофы стал 41 человек [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В аэропорту «Шереметьево» при аварийной посадке загорелся самолет SSJ-100В аэропорту «Шереметьево» при аварийной посадке загорелся самолет SSJ-100Фото: REUTERS
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Службы аэропорта «Шереметьево», где в воскресенье совершил жесткую посадку и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, оперативно сработали в сложной ситуации.

Об этом рассказала журналистам представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская. Ранее она сообщила, что жертвой авиакатастрофы стал 41 человек. Выжили 37, в том числе четыре члена экипажа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в воскресенье, 5 мая, в аэропорту «Шереметьево» горел самолет Sukhoi Superjet 100. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, однако через 28 минут после вылета экстренно вернулся из-за возгорания и совершил аварийную посадку. При приземлении у «Суперджета» загорелись двигатели. На борту находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа.

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К этому часу пожар потушен, самолет SSJ-100 практически полностью уничтожен огнем. Аэропорт «Шереметьево» восстановил работу после ЧП. Причины произошедшего устанавливаются. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

МЧС России открыло телефон горячей линии: родные и близкие пассажиров самолета смогут получить информационную и психологическую поддержку по круглосуточному номеру 8-800-775-17-17.

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Эксперты сейчас рассматривают несколько версий пожара на самолете, летевшем из Москвы в Мурманск. Напомним, «Сухой Суперджет» вылетел из аэропорта «Шереметьево» около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону (подробности).

СК: пожар в самолёте в Шереметьево унёс жизни 41 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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