2019-05-06T02:29:42+03:00
Звезды

Фильм «Мстители: Финал» в мировом прокате собрал почти $2,2 миллиарда

Фантастический боевик продолжает устанавливать мировые рекорды по кассовым сборам [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Новые "Мстители" собрали за неделю в прокате в РФ и СНГ более 2 млрд рублейНовые "Мстители" собрали за неделю в прокате в РФ и СНГ более 2 млрд рублейФото: кадр из фильма
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За две недели проката американский фантастический фильм от Marvel и Disney «Мстители: Финал» собрал рекордную сумму – 2,189 миллиарда долларов, сообщает телеканал CNBC. Предыдущий рекорд принадлежал фильму Джеймса Кэмерона «Аватар», который столько же собрал 47 дней.

Отмечается, что в Соединенных Штатах кассовые сборы новой серии «Мстителей» по сравнению с прошлым уикендом сократились на 60%, однако люди продолжают покупать билеты на картину.

Ранее сообщалось, что финальная часть блокбастера в первые же дни показа в кинотеатрах стала самой кассовой лентой в мировом прокате. Картина собрала 1,2 миллиарда долларов, побив рекорд предыдущей серии под названием «Мстители: Войны бесконечности», которая в первые выходные после премьеры собрала 641 миллион долларов, и обошла предыдущего рекордсмена прокате – «Звездные войны: Пробуждение силы» (248 миллионов долларов).

Напомним, как писал сайт kp.ru, финальные «Мстители» вышли на экраны во многих странах мира 24 апреля, в США – в пятницу, 26 апреля, а в российском прокате фильм появился с 29 апреля.

Новый трейлер фильма Мстители: Финал .

ИСТОЧНИК KP.RU

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