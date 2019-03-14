2019-03-14T15:48:57+03:00
Звезды

В Сети появился новый трейлер фильма о супергероях "Мстители: Финал"

Ранее Marvel представила новые тизеры своих фильмов, премьера которых запланирована на весну 2019 года [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сети появился новый трейлер фильма о супергероях "Мстители: Финал"В Сети появился новый трейлер фильма о супергероях "Мстители: Финал"Фото: скриншот с видео
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Несколько часов назад на YouTube появился новый трейлер фильма о команде супергероев "Мстители: Финал". На данный момент он набрал более 35 тысяч просмотров и почти 15 тысяч комментариев от поклонников, которые с нетерпением ждут премьеру четвертой части нашумевшего блокбастера. В начале трейлера зрители могут увидеть кадры из предыдущих частей фильмов о супергероях.

Напомним, сам фантастический боевик под названием "Мстители: Финал", снятый по мотивам комиксов "Marvel", выйдет на российские экраны 25 апреля текущего года. В США премьера блокбастера назначена на 3 мая.

К слову, в новой части фильма, снятого режиссерами Энтони и Джо Руссо, действие киноленты развернется спустя пять лет после событий прошлой части "Мстители: Война бесконечности". В прошлой части Команда Мстителей, Стражей Галактики, Человек Паук, Черная Пантера и другие супергерои киновселенной Marvel противостояли могущественному Таносу, который готовился уничтожить Вселенную. К слову, многие герои киноленты во время битвы погибли, что повергло в шок фанатов "Marvel".

Новый трейлер фильма Мстители: Финал .

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года студия Marvel показала новые тизеры фильмов "Мстители: Финал" и "Капитан Марвел". Специальные 30-секундные ролики подогрели интерес зрителей к весенним премьерам.

Более того, третья часть блокбастера о супергероях "Мстители" за первый уикенд в апреле прошлого года собрала 630 миллионов долларов, установив новый мировой рекорд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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