2019-05-06T04:20:36+03:00
Политика

Лавров призвал США отказаться от «безответственных планов» по смене власти в Венесуэле

Глава МИД России подчеркнул, что решать судьбу своей страны вправе только сами венесуэльцы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Соединенные Штаты отказаться от «безответственных планов» по смене власти в Венесуэле и свержению законно избранного президента страны Николаса Мадуро.

«Вы знаете о нашей принципиальной, последовательной, твердой поддержке законного правительства Венесуэлы во главе с президентом Мадуро. Видим беспрецедентную кампанию, возглавляемую США, на свержение законных властей Венесуэлы, мы эту кампанию осуждаем как нарушающую грубейшим образом все принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН», - сказал он во время встречи со своим венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой.

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия «никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и всех других настоятельно призывает поступать таким же образом», а определять судьбу своего государства вправе только сами венесуэльцы, «для чего необходим инклюзивный диалог всех политических сил страны».

«Попытки насильственной смены власти в Каракасе не имеют ничего общего с демократическим процессом и лишь подрывают перспективу политического урегулирования кризиса», - отметил российский дипломат.

Он добавил, что «продолжение подобной линии чревато самыми тяжелыми последствиями».

«Призываем и американцев, и всех, кто их поддерживает, отказаться от безответственных планов и действовать исключительно в рамках международного права», - приводит слова главы МИД России ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что намерен при встрече с Сергеем Лавровым обсудить с российским министром ситуацию в Венесуэле, где на днях была совершена попытка госпереворота.

Лавров назвал заявления представителей США о роли России в Венесуэле неправдой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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