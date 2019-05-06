Помпео заявил, что намерен обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Госсекретарь США планирует встретиться с главой МИД России «через пару дней»
Госсекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что намерен обсудить ситуацию в Венесуэле с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время их личной встречи.
«Я собираюсь встретиться с министром Лавровым через пару дней, у нас будет много дискуссий об этом. Наша цель ясна: мы хотим, чтобы иранцы ушли, чтобы русские ушли, кубинцы ушли», - сказал он в интервью телеканалу ABC.
Лавров назвал заявления представителей США о роли России в Венесуэле неправдой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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