Помпео заявил, что намерен обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

СЕГОДНЯ 02:49 2019-05-06T02:49:33+03:00

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что намерен обсудить ситуацию в Венесуэле с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время их личной встречи.

«Я собираюсь встретиться с министром Лавровым через пару дней, у нас будет много дискуссий об этом. Наша цель ясна: мы хотим, чтобы иранцы ушли, чтобы русские ушли, кубинцы ушли», - сказал он в интервью телеканалу ABC.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706550" frameborder="0"></iframe> Лавров назвал заявления представителей США о роли России в Венесуэле неправдой.

ИСТОЧНИК KP.RU