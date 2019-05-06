2019-05-06T07:59:20+03:00
Общество

Коллекторы просят доступ к системе проверке телефонных номеров должников

Это поможет избавить от звонков людей, которые не имеют к долгу никакого отношения
Елена АКИМОВА
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Треть всех жалоб на коллекторов связана с тем, что взыскатели звонят посторонним лицамТреть всех жалоб на коллекторов связана с тем, что взыскатели звонят посторонним лицамФото: Александр ГЛУЗ
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Часто бывает, что от звонков коллекторов страдают совершенно непричастные лица. Номера этих людей случайно оказались в базе взыскателей, что влечет за собой массу проблем. Чтобы избежать таких ситуаций коллекторы просят Госдуму предоставить им доступ к телефонам должников, которые те указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Соответствующее обращение от «Национальной ассоциации коллекторских агентств» (НАПКА) уже направлено депутатам и будет рассмотрено ко второму чтению законопроекта о создании единой информационной системы проверки сведений об абоненте. Предполагается, что доступ к базе будут иметь ЦБ РФ, банки и операторы платежных систем, а также операторы услуг платежной инфраструктуры и другие организации. Это наложит запрет на умышленное использование номеров телефонов посторонними лицами.

Эксперты отмечают, что доступ коллекторов к данной базе, с одной стороны, положительно скажется на работе взыскателей и избавит порядочных людей от ненужных звонков, но с другой стороны, не будет гарантироваться конфиденциальность персональных данных пользователя. Куда целесообразнее, обязать банки проверять на кого именно оформлен указываемый в договоре номер телефона, чтобы в дальнейшем избежать проблем, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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