Коллекторы просят доступ к системе проверке телефонных номеров должников

СЕГОДНЯ 07:59 2019-05-06T07:59:20+03:00

Треть всех жалоб на коллекторов связана с тем, что взыскатели звонят посторонним лицам Фото: Александр ГЛУЗ

Это поможет избавить от звонков людей, которые не имеют к долгу никакого отношения

Изменить размер текста: A A

Часто бывает, что от звонков коллекторов страдают совершенно непричастные лица. Номера этих людей случайно оказались в базе взыскателей, что влечет за собой массу проблем. Чтобы избежать таких ситуаций коллекторы просят Госдуму предоставить им доступ к телефонам должников, которые те указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Соответствующее обращение от «Национальной ассоциации коллекторских агентств» (НАПКА) уже направлено депутатам и будет рассмотрено ко второму чтению законопроекта о создании единой информационной системы проверки сведений об абоненте. Предполагается, что доступ к базе будут иметь ЦБ РФ, банки и операторы платежных систем, а также операторы услуг платежной инфраструктуры и другие организации. Это наложит запрет на умышленное использование номеров телефонов посторонними лицами.

Эксперты отмечают, что доступ коллекторов к данной базе, с одной стороны, положительно скажется на работе взыскателей и избавит порядочных людей от ненужных звонков, но с другой стороны, не будет гарантироваться конфиденциальность персональных данных пользователя. Куда целесообразнее, обязать банки проверять на кого именно оформлен указываемый в договоре номер телефона, чтобы в дальнейшем избежать проблем, пишет газета «Известия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россияне стали в три раза чаще жаловаться на коллекторов

Россияне стали в три раза чаще жаловаться на коллекторов. Обращения, которые поступают в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), часто связаны с теми фирмами, которые не имеют легальный статус и относятся к так называемым «черным» коллекторам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU