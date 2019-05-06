Трамп: 10 мая США увеличат пошлины на китайские товары до 25%
Президент США Дональд Трамп объявил, что 10 мая Соединенные Штаты увеличат пошлины на китайские товары с 10% до 25%, повышенным сбором Вашингтон обложит продукцию из Поднебесной на 200 миллиардов долларов.
«В течение 10 месяцев Китай платил США пошлины на высокотехнологичную продукцию на 50 миллиардов долларов в размере 25% и в размере 10% – на другие товары на $200 миллиардов. Эти выплаты частично объясняют наш огромный экономический успех. Эти 10% увеличатся до 25% в пятницу», - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.
Он отметил, что на сегодняшний день китайские товары на сумму в 325 миллиардов долларов пошлинами не облагаются, но Штаты вскоре и на них установят 25-процентный сбор.
«Переговоры по торговому соглашению с Китаем продолжаются, но идут очень медленно», - добавил Трамп.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее он несколько раз переносил повышение ввозных пошлин на товары из КНР.
ИСТОЧНИК KP.RU