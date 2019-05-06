Командир загоревшегося в Шереметьево самолета находится в НИИ Склифосовского в состоянии средней степени тяжести

СЕГОДНЯ 14:00 2019-05-06T14:00:27+03:00

Министр здравоохранения России рассказала о состоянии экипажа «Сухой суперджет-100» после авиакатастрофы в столичном аэропорту [видео]

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Командир, второй пилот и бортпроводница «Сухой суперджет-100» рейс SU1492 Москва-Мурманск, сгоревшего в Шереметьево, находится в Научно-исследовательский институте Склифосовского в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«В институте Склифосовского находится командир корабля, второй пилот и бортпроводница. У них состояние средней тяжести. В основном связано с отправлением продуктами горения и с очень серьезной шоковой реакцией», - сказала министр журналистам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

Напомним, 5 мая, в 18.02 вылетевшей из Шереметьево «Сухой суперджет-100», доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт. В 18.32 самолёт совершил жёсткую посадку и загорелся. На борту находились 78 человек и 5 членов экипажа. По последним данным жертвой авиакатастрофы стали 41 человек, в том числе двое детей.

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Рейс Москва-Мурманск 5 мая стал последним для 41 человека. Они не смогли выбраться из горящего самолета Sukhoi Superjet-100, который вернулся в аэропорт "Шереметьево". Почему так произошло, сейчас как раз выясняют следователи. [подробнее]

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU