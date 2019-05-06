Командир загоревшегося в Шереметьево самолета находится в НИИ Склифосовского в состоянии средней степени тяжести
Командир, второй пилот и бортпроводница «Сухой суперджет-100» рейс SU1492 Москва-Мурманск, сгоревшего в Шереметьево, находится в Научно-исследовательский институте Склифосовского в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
«В институте Склифосовского находится командир корабля, второй пилот и бортпроводница. У них состояние средней тяжести. В основном связано с отправлением продуктами горения и с очень серьезной шоковой реакцией», - сказала министр журналистам.
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Напомним, 5 мая, в 18.02 вылетевшей из Шереметьево «Сухой суперджет-100», доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт. В 18.32 самолёт совершил жёсткую посадку и загорелся. На борту находились 78 человек и 5 членов экипажа. По последним данным жертвой авиакатастрофы стали 41 человек, в том числе двое детей.
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Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...
ИСТОЧНИК KP.RU
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