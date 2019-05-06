2019-05-06T14:46:45+03:00
Политика

Кремль доволен итогами работы Бабича на посту посла России в Минске

Дипломат был снят с поста спустя полгода после назначения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Кремле оценили работу уволенного посла России в МинскеВ Кремле оценили работу уволенного посла России в МинскеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кремле остались довольны итогами работы Михаила Бабича на посту посла России в Белоруссии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, хоть Бабич и проработал главой дипмиссии в Минске совсем недолго, но за этот период он успел сделать многое. Что же касается решения о его отставке, то оно было принято в рамках кадровых перестановок.

"Это решение главы государства, вы знаете, что послы назначаются и освобождаются от должностей по указу президента", - цитирует ТАСС Пескова.

При этом представитель Кремля не стал комментировать возможные назначения Бабича, объяснив это тем, что Кремль никогда не занимается анонсированием подобных событий.

Сайт kp.ru писал о том, что Михаил Бабич был назначен российским послом в Белоруссии в августе 2018 года, а 30 апреля 2019-го освобожден от обязанностей. Новым чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии стал Дмитрий Мезенцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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