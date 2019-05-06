СЕГОДНЯ 14:59 2019-05-06T14:59:59+03:00

С начала года Порошенко заработал более 12 миллионов долларов Фото: REUTERS

Президент Украины получил более 66 тысячи долларов в виде компенсации за недостоверную публикации о его встрече с Трампом

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В электронном реестре была опубликована декларация президента Украины Петра Порошенко, из которой следует, что с начала года он заработал 12,4 миллиона долларов.

Украинский президент заработал 163 тысячи долларов в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке. Министерство финансов Украины перечислило главе государства четыре миллиона долларов, тем самым вернув ему стоимость приобретения облигаций госзайма. Восемь миллионов Порошенко получил от публичного акционерного общества «Прайм эссетс кэпитал» в виде дивидендов.

Более того, 66,3 тысячи долларов глава Украины получил в виде компенсации за недостоверную публикацию о его встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сайт kp.ru сообщал в январе 2019 года Порошенко задекларировал 20 миллионов долларов. Большую часть Украины заработал на дивидендах от инвестиционного банка «Ротшильд».

ИСТОЧНИК KP.RU