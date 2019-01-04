2019-01-04T18:49:18+03:00
Политика

Порошенко с начала 2019 года задекларировал $20 млн доходов

Большую часть этих денег президент Украины заработал на дивидендах от инвестиционного банка «Ротшильд»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В пятницу, 4 января, стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подал первую декларацию в 2019 году, в которой задекларировал 574 миллиона гривен (около 20 миллионов долларов) доходов.

Так, согласно данным Единого государственного реестра деклараций незалежной, 19 миллионов долларов украинский лидер заработал на дивидендах от инвестиционного банка «Ротшильд», а еще 936 тысяч долларов получил от фонда «Прайм Эссетс Капитал».

Кстати, стоит отметить, что, по информации украинских СМИ, по итогам 2018 года доходы Порошенко выросли в 12 раз по сравнению с 2017 годом. При этом в рейтинге самых богатых украинцев, составленном в прошлом году изданием «Новое время», президент соседнего государства занял шестое место с состоянием в 1,1 миллиарда долларов.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, в этом году украинский лидер отказался от отпуска на Мальдивах и встретил Новый год на президентской даче «Синегора», расположенной в 60 километрах от Ивано-Франковска.

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