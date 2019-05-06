Порошенко увеличил зарплату военным Донбасса на 190 долларов

СЕГОДНЯ 16:53 2019-05-06T16:53:36+03:00

Заявление об изменении заработной платы украинский президент сделал во время своего последнего визита в Донбасс в качестве главы государства

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Заработная плата военнослужащим в Донбассе будет увеличена на 190 долларов и составит примерно 640 долларов. Соответствующие решение принял президент Украины Петр Порошенко, о чем он сообщил в ходе выступления перед военными.

«Я принял решение, что мы делаем дальнейшее увеличение доплат денежного содержания бойцов подразделений, которые находятся на первой линии операции объединенных сил. Господин министр обороны Украины Степан Полторак, даю поручение, чтобы мы еще подняли доплаты за нахождение на передовой, на первой линии», – сказал Порошенко, отметив, что совершил свой последний визит в Донбасс в качестве украинского президента.

Напомним, в начале марта Порошенко заявил о том, что воюющим на Донбассе будет повышено денежное обеспечение. Военным на первой линии зарплату увеличили почти на 75 долларов, на второй – на 37 долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU