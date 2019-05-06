Больше 10 объектов в Москве получили сообщения о минировании
Вечером в понедельник, 6 мая, в торговых центрах Москвы началась полна сообщений о минировании. Звонки с угрозами взрывов начали поступать с 17:30.
Как рассказали очевидцы "Комсомольской правде", эвакуации проводятся в торговых центрах "Европарка", "Каширка Плаза", "Карат" в Реутове и других.
Видео эвакуации ТЦ "Европарк".
"Письма с угрозами, в частности, поступили в отношении торговых центров на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также нескольких объектов на Тверской улице", - передает "Интерфакс" сообщение источника, знакомого с ситуацией.
Он отметил, что уже поступили угрозы относительно около десяти объектов.
Позже стало известно, что число столичных объектов, в отношении которых в правоохранительные органы поступили сигналы о минировании, возросло до 20.
"За час письма с угрозами поступили в адрес 20 столичных объектов, в основном торговых центров", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время проводятся проверки всех объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU