Центроизбирком Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула
Высшая избирательная комиссия Турции отменила итоги выборов мэра Стамбула.
Напомним, ранее на выборах мэра потерпел поражение кандидат от Партии справедливости и развития (под руководством президента страны Тайипа Эрдогана), бывший премьер-министр страны Бинали Йылдырым.
Как сообщило агентство Anadolu, в понедельник, 6 мая, ЦИК изучил документы по голосованию на выборах мэра крупнейшего города в Турции. Было установлено, что выборы прошли с серьезными нарушениями. Семеро из 11 членов Высшей избирательной комиссии проголосовали за отмену итогов выборов и проведение повторных.
Телеканал NTV сообщил, что новое голосование может состояться 23 июня. Также будет отозван сертификат о признании победителем выборов кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу.
Напомним, ранее сообщалось, что по итогам выборов 31 марта ПСР впервые за 17 лет проиграла на выборах мэра Стамбула. С 1994 по 1998 год главой города был сам Эрдоган.
ИСТОЧНИК KP.RU