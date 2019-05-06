2019-05-06T21:58:14+03:00
В мире

Центроизбирком Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула

Принято решение провести повторное голосование
Екатерина БОЛГОВА
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В Турции отменят результаты выборов мэра СтамбулаВ Турции отменят результаты выборов мэра СтамбулаФото: REUTERS
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Высшая избирательная комиссия Турции отменила итоги выборов мэра Стамбула.

Напомним, ранее на выборах мэра потерпел поражение кандидат от Партии справедливости и развития (под руководством президента страны Тайипа Эрдогана), бывший премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

Как сообщило агентство Anadolu, в понедельник, 6 мая, ЦИК изучил документы по голосованию на выборах мэра крупнейшего города в Турции. Было установлено, что выборы прошли с серьезными нарушениями. Семеро из 11 членов Высшей избирательной комиссии проголосовали за отмену итогов выборов и проведение повторных.

Телеканал NTV сообщил, что новое голосование может состояться 23 июня. Также будет отозван сертификат о признании победителем выборов кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам выборов 31 марта ПСР впервые за 17 лет проиграла на выборах мэра Стамбула. С 1994 по 1998 год главой города был сам Эрдоган.

ИСТОЧНИК KP.RU

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