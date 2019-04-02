Правящая партия Турции обжалует результаты выборов мэра Стамбула

СЕГОДНЯ 17:16 2019-04-02T17:16:41+03:00

Глава стамбульского отделения ПСР заявил, что более 2,5 тысячи голосов в их пользу не были засчитаны

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Партия справедливости и развития (ПСР), возглавляемая президентом Турции Тайипом Эрдоганом, приняла решение подать апелляцию для обжалования результатов муниципальных выборов в Стамбуле во вторник, 2 апреля. Об этом сообщил глава стамбульского отделения ПСР Байрам Шеноджак.

«Мы в ходе выборов зафиксировали случаи подлога и различные нарушения, в связи с этим мы подали протест в 39 районах Стамбула», - заявил Шеноджак в эфире NTV.

Представитель ПСР отметил, что более 2,5 тысячи голосов в пользу правящий партии не были засчитаны.

Напомним, что выборы в муниципальные органы власти Турции состоялись в прошедшие воскресенье, 31 марта. В результате впервые за 25 лет Оппозиционная левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) Турции победила на выборах мэра Анкары. В результате выборов мэра Стамбула большее количество избирателей отдали свои голоса не за кандидата от ПСР экс-премьера Турции Бинали Йылдырыма, а за его оппонента из НРП Экрема Имамоглу.

Партия победила также в третьем по величине городе Турции — Измире, где представители НРП сохранил за собой пост мэра этого. В общем, HПP победила на муниципальных выборах в 10 городах и 10 провинциях.

ИСТОЧНИК KP.RU