2019-05-06T22:25:24+03:00
Трагедия в Шереметьево

Глава Североморска видел два удара молнии в двигатель самолета, сгоревшего в Шереметьево

Владимир Евменьков также рассказал, что эвакуация проходила спокойно
Екатерина БОЛГОВА
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Самолет рейса Москва - Мурманск, совершившего аварийную посадку в аэропорту ШереметьевоСамолет рейса Москва - Мурманск, совершившего аварийную посадку в аэропорту ШереметьевоФото: REUTERS
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Летевший на сгоревшем в Шереметьево самолета глава города Североморска Мурманской области Владимир Евменьков рассказал, что молния два раза ударила в правый двигатель лайнера.

"Я услышал два очень громких удара, повернул голову и увидел две вспышки в районе правого двигателя, такие грозовые. Но двигатель не загорелся, он загорелся позже, когда самолет коснулся земли", - сказал Евменьков, передает ТАСС.

Он отметил, что самолет загорелся после второго удара о землю. По его словам, эвакуация проходила в штатном режиме, пассажиры не мешали друг другу выходить, а члены экипажа действовали профессионально.

"Пока самолет остановился и пока стюардессы открывали двери, все стояли в проходе...Если бы все одновременно побежали, тогда бы мы точно все попадали и поубивали бы друг друга", - добавил глава города.

Он подчеркнул, что в самолете не было света, а левая дверь аварийного выхода открылась позже.

"Что творилось в задней части салона, мы не видели. Света же не было, все погасло, но на улице было светло, какой-то свет через иллюминаторы поступал", - добавил Евменьков.

Напомним, жертвами трагедии в Шереметьево стал 41 человек. Следствие рассматривает несколько версий случившегося.

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU

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