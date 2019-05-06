Власти Шри-Ланки объявили о задержании или уничтожении всех организаторов терактов
Власти Шри-Ланки заявили, что все лица, подозреваемые в организации серии терактов 21 апреля, уже задержаны или уничтожены. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного инспектора полиции Шри-Ланки Чандана Викрамаратна.
Он отметил, что силы безопасности Шри-Ланки изъяли во время операций против экстремистов ингредиенты для изготовления бомб, которые планировалось направить на организацию терактов в будущем, передает агентство Reuters.
Напомним, ранее президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена сообщил, что в конце прошлой недели на свободе могли находиться от 25 до 30 предполагаемых организаторов серии терактов. По его словам, к организации взрывов может иметь отношение запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, жертвами взрывов на Шри-Ланке стали около 200 человек, еще более 400 пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU