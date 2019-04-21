2019-04-21T10:01:36+03:00
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке возросло до 160 человек

Занятия во всех государственных образовательных учреждениях были отменены на три дня [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 160 человекЧисло жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 160 человекФото: REUTERS
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Число жертв взрывов в отелях и церквях Шри-Ланки увеличилось до 160 человек, еще более 400 пострадали. Такие данные предоставили в правоохранительных органах островного государства.

Не менее 80 человек ранены при взрывах в церквях на Шри-Ланке.

Напомним, что ранее в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке почти одновременно прогремели сразу шесть взрывов. Под ударом оказались пятизвездочные отели Коломбо - Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, а также католические церкви Котахена, Негомбо и Баттикалоа, в которых этим утром проходили пасхальные службы.

Взрывы прогремели в двух церквях Шри-Ланки во время празднования Пасхи.

На местах ЧП работают военные, полицейские и медики. Территории вокруг церквей и отелей оцеплены. По приказу Генерального инспектора полиции отпуска всех сотрудников полиции были отменены, а государственные образовательные учреждения страны закрыты как минимум до вторника, передает News 1ST.

Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент неизвестно, пострадали ли России в результате этих атак, однако посольство на Шри-Ланке занимается этим вопросом.

Три отеля и три храма взорваны в Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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