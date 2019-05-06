2019-05-06T23:43:06+03:00
Происшествия

В Москве столкнулись автокран и две легковушки, погиб человек

Авария произошла на Варшавском шоссе в районе дома 45, из-за ДТП перекрыты две полосы из четырёх
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В результате аварии погиб один человек, еще двое пострадалиВ результате аварии погиб один человек, еще двое пострадалиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Вечером в понедельник, 6 мая, в Москве столкнулись автокран и две легковушки. В результате, по предварительной информации, погиб один человек, еще двое пострадали.

«Три автомобиля столкнулись в районе дома 45 на Варшавском шоссе, по предварительной информации, погиб один человек», - сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Представитель ведомства уточнил, что «погиб водитель легкового автомобиля, пострадали два пассажира».

На месте аварии работают автоинспекторы, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Из-за ДТП пришлось перекрыть две полосы дороги из четырёх, передаёт РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце апреля на Рязанском проспекте после дорожно-транспортного происшествия грузовик провалился под грунт, тогда никто не пострадал.

Перед майскими праздниками Подмосковный Минтранс и УГИБДД по Московской области призвали водителей в эти дни быть внимательнее на дорогах и строже относиться к правилам дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США заподозрили Иран в «возможной угрозе» своим интересам
Кокорин и Мамаев выступили в суде с последним словом
Один из «черных ящиков» сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100 сильно поврежден огнем
Власти Шри-Ланки объявили о задержании или уничтожении всех организаторов терактов
Лавров рассказал, что думают в США о военном решении ситуации в Венесуэле
Глава Североморска видел два удара молнии в двигатель самолета, сгоревшего в Шереметьево
Центроизбирком Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула
Боевики в Сирии дважды за день обстреляли авиабазу Хмеймим
Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе
Больше 10 объектов в Москве получили сообщения о минировании
В Мексике потерпел крушение самолет
Президент Турции выступает против попыток разжечь дебаты вокруг темы С-400
Лавров назвал хорошей и конструктивной беседу с Помпео