В Москве столкнулись автокран и две легковушки, погиб человек

6 Май 23:37 2019-05-06T23:43:06+03:00

В результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авария произошла на Варшавском шоссе в районе дома 45, из-за ДТП перекрыты две полосы из четырёх

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Вечером в понедельник, 6 мая, в Москве столкнулись автокран и две легковушки. В результате, по предварительной информации, погиб один человек, еще двое пострадали.

«Три автомобиля столкнулись в районе дома 45 на Варшавском шоссе, по предварительной информации, погиб один человек», - сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Представитель ведомства уточнил, что «погиб водитель легкового автомобиля, пострадали два пассажира».

На месте аварии работают автоинспекторы, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Из-за ДТП пришлось перекрыть две полосы дороги из четырёх, передаёт РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце апреля на Рязанском проспекте после дорожно-транспортного происшествия грузовик провалился под грунт, тогда никто не пострадал.

Перед майскими праздниками Подмосковный Минтранс и УГИБДД по Московской области призвали водителей в эти дни быть внимательнее на дорогах и строже относиться к правилам дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU