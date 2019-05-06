В Москве столкнулись автокран и две легковушки, погиб человек
Вечером в понедельник, 6 мая, в Москве столкнулись автокран и две легковушки. В результате, по предварительной информации, погиб один человек, еще двое пострадали.
«Три автомобиля столкнулись в районе дома 45 на Варшавском шоссе, по предварительной информации, погиб один человек», - сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Представитель ведомства уточнил, что «погиб водитель легкового автомобиля, пострадали два пассажира».
На месте аварии работают автоинспекторы, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Из-за ДТП пришлось перекрыть две полосы дороги из четырёх, передаёт РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце апреля на Рязанском проспекте после дорожно-транспортного происшествия грузовик провалился под грунт, тогда никто не пострадал.
Перед майскими праздниками Подмосковный Минтранс и УГИБДД по Московской области призвали водителей в эти дни быть внимательнее на дорогах и строже относиться к правилам дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU